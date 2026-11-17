En un testimonio en el canal 12 de Córdoba Eric Labiuk contó lo que le pasó dos años atrás cuando tuvo un incidente de tránsito con Martín Roberto Díaz, el violento hombre que atacó a otro en una pizzería.
El profesor de rugby que ahora está detenido por una brutal golpiza en una pizzería ya había protagonizado otros hechos violentos como el que sufrió el joven Eric Labiuk.
En un testimonio en el canal 12 de Córdoba Eric Labiuk contó lo que le pasó dos años atrás cuando tuvo un incidente de tránsito con Martín Roberto Díaz, el violento hombre que atacó a otro en una pizzería.
Si el hecho había generado repudio por lo intempestivo e inesperado del ataque contra una persona que estaba sentada en una mesa y no había hecho nada, ahora se supo de otra situación protagonizada por el mismo agresor.
Labiuk narró lo que ocurrió aquella noche en la cual Díaz sacó a relucir su conducta violenta por un hecho menor.
Las consecuencias fueron durísimas para el joven que sufrió una fractura de su cráneo -que no pudo operar por falta de dinero- y la justicia no hizo nada por acelerar la causa.
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