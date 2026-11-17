Otra víctima del entrenador de rugby cordobés: "Me rompió el vidrio, me escupió y me dio un golpe en la cara" El profesor de rugby que ahora está detenido por una brutal golpiza en una pizzería ya había protagonizado otros hechos violentos como el que sufrió el joven Eric Labiuk.







"Me rompe el vidrio, me escupe y me da un golpe en la cara"Eric relató el ataque que sufrió en 2024 por parte del profesor de rugby que ahora está detenido por una brutal golpiza en una pizzería de Córdoba."Estoy viendo que se está haciendo justicia después de dos años", manifestó en #TelenocheCórdoba.Más info:https://t.co/l7PTYzYd6v — eldoce (@eldoceoficial) November 17, 2026 En un testimonio en el canal 12 de Córdoba Eric Labiuk contó lo que le pasó dos años atrás cuando tuvo un incidente de tránsito con Martín Roberto Díaz, el violento hombre que atacó a otro en una pizzería.

Si el hecho había generado repudio por lo intempestivo e inesperado del ataque contra una persona que estaba sentada en una mesa y no había hecho nada, ahora se supo de otra situación protagonizada por el mismo agresor.

Las consecuencias del ataque Labiuk narró lo que ocurrió aquella noche en la cual Díaz sacó a relucir su conducta violenta por un hecho menor.