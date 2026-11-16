Guillermo Moreno frenó en seco a joven libertario: "¡Dejá de interrumpirme!" En su aparición en Crónica, el ex Secretario de Comercio arrancó con una explicación pormenorizada sobre la caída en el consumo de carne y en el medio frenó para poner en su sitio a su adversario ocasional.







-Deja de interrumpirme +Bueno bajame el tono-No te bajo nada, deja de interrumpirme +La única que me puede levantar el tono es mi mamá-Tu mamá te educó malJjajajjaajja un libertario virgen se fue totalmente domadito en vivo por Moreno https://t.co/j5PDcYJ0xL — TUGO News (@TugoNews) November 16, 2026 Moreno es un todoterreno cuando se trata de debates en programas de televisión, donde se mueve como pez en el agua y es difícil agarrarlo.

A pesar de que muchos se quieren probar a su lado, son muy pocos los que han salido bien parados.

Como era de esperar, siempre hay nuevos contrincantes dispuestos a medirse con un campeón de la esgrima dialéctica.

Esta vez fue un joven libertario, llevado a Crónica y con ganas de ganarle aunque sea un round a Moreno.

El resultado A pesar de que apeló al golpe bajo de interrumpir y embarrar la cancha, no logró su cometido.