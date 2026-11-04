Flor de la Vega: "Tengo que confesarles que tengo miedo, me siento cansada de tener que hablar de mi sexualidad" En la charla que tuvo con la Negra Vernaci en Olga, la actriz y conductora reaccionó a la agresión a las mujeres trans en los bosques de Palermo.







La brutal agresión de la multitud de los jóvenes ciclistas a las trabajadoras sexuales frente al lago de Palermo, tuvo reacciones en distintas figuras del espectáculo que repudiaron lo sucedido.

"Tengo miedo, mucho miedo"



Florencia de la V sobre el ataque a mujeres trans en Palermo: "El mundo está así, porque hay personas que les molesta la libertad" pic.twitter.com/BgMKO9GUlF — OLGA (@olgaenvivo) November 4, 2026 Flor de la Vega lo sintió más personalmente que los demás y ante la Negra Vernaci desnudó sus miedos y preocupaciones.

Ante la histórica conductora de la radio Rock and Pop, De la Vega confesó sus temores de ser agredida cuando está con sus hijos.

Y ante la pregunta de Vernaci reflexionó sobre el mundo que estamos viviendo y su resonancia en nuestro país.

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