Feinmann bailó a Caputo: "¿Al final la suba del Riesgo País es por el "miedo kuka" o por el "miedo Milei"?" En su visita a Radio Mitre el ministro de Economía sudó la gota gorda cuando Eduardo Feinmann le recordó que el había decretado el final del kirchnerismo.







-Usted dijo que el kirchnerismo está muerto+Sí, para mí está muerto-Entonces el aumento del riesgo país es por el RIESGO CAPUTO+No, es por el temor a que Milei pierda con el kirchnerismo Entonces el kirchnerismo está muerto o no? CAPUTO BALBUCEA CON FEINMANN, SAQUEN LA GUITA https://t.co/hx7ZVlJ8oz — TUGO News (@TugoNews) November 16, 2026 Feinmann disparó con furia, cansado de tanto falsos agoreros que le endulzaron el oído vaticinando la muerte del kirchnerismo, su peor pesadilla.

Con la amenaza del regreso de los muertos vivos en el horizonte, el conductor de A24 y Radio Mitre se hartó de tanto autobombo y análisis fantasioso y se lo echó en cara al ministro de Economía.

Desparramando entusiasmo Luis Caputo aseguró que el Gobierno será reelecto el año próximo, ante la mira de duda de su entrevistador.

Irritado por las promesas incumplidas, Feinmann sacó un argumento demoledor cuando le espetó sobre la suba del Riesgo País.

La amenaza del kirchnerismo Como si eso explicara todo, Caputo le echó la culpa de que su vaticinio de que "se venían los mejores dieciocho meses" no se hiciera realidad.