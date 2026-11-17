Valeria Espinoza y Diego Machado, dos profesores universitarios uruguayos, se van a arrepentir de por vida de sus livianas expresiones sobre sus alumnos.
La falta de conocimiento de la tecnología les jugó una mala pasada a estos profesores universitarios que no sabían que la clase quedaba grabada.
Valeria Espinoza y Diego Machado, dos profesores universitarios uruguayos, se van a arrepentir de por vida de sus livianas expresiones sobre sus alumnos.
Como si estuvieran en una charla de café, Espinoza se largó a despotricar contra sus estudiantes -algunos incluso con nombre y apellido- a quienes trató de psicópatas e idiotas.
Si bien Machado escuchaba mayormente -y fue quien se dio cuenta de que la conversación estaba siendo grabada- también asentía en gran parte de las aseveraciones.
El escándalo llegó hasta las autoridades de la Universidad que escucharon los reclamos de los estudiantes y decidieron iniciarles un sumario a los docentes.
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