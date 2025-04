El Kun Agüero volvió a jugar en Independiente, metió un golazo, pero enojó a los hinchas con sus declaraciones

El conjunto visitante comenzó mejor en el partido y logró abrir el marcador gracias al tanto de Gonzalo García, que le sirvió para llevar la ventaja parcial de 1-0 al descanso. Sin embargo, el “Kun”, quien debió despedirse del fútbol en 2021 por un problema cardiaco, eludió a dos rivales dentro del área para sacar un remate colocado al palo derecha del arquero del conjunto albiceleste e igualar la partida.

Ignacio Barcia dio vuelta el choque para el Rojo, pero una desconcentración en el área de Independiente derivó en el empate de Racing, de la mano de Gonzalo Bergessio.

Con el correr de lo minutos, los locales lograron ponerse en ventaja nuevamente tras la aparición de Jeremías Caggiano. Y cuando todo parecía que terminaría en victoria para Independiente, apareció Hernán Grimaldi para nuevamente poner las tablas en el marcador y el resultado definitivo.

Las polémicas declaraciones del Kun Agüero que generó enojo en los hinchas de Independiente

Minutos antes del regreso al campo de juego, Sergio “Kun” Agüero fue entrevistado por la televisión e hizo unas polémicas declaraciones que generó cierto enojo entre los hinchas, aunque después convirtió un verdadero golazo.

“Bienvenido a tu casa”, le dijo un periodista de Fox Sports 2, que transmitió el encuentro, pero para sorpresa de muchos la respuesta que generó repudio en las redes sociales: “No es mi casa, pero es donde nací y arranqué. Pero cuando me invitan estoy para divertirme”.

Rápidamente, los hinchas se volcaron a las redes y no ocultaron su enojo con el futbolista que debutó con la camiseta de Independiente cuando tenía 16 años, de la mano de Oscar Ruggeri.

Tras el encuentro, el ex-Barcelona habló en TyC Sports sobre los roces que le generaron con los fanáticos por no poder regresar. Al mismo tiempo, señaló que está bien de salud y que quiere seguir entrenando para jugar más partidos: “Mucha gente se enoja, pero no volví por un tema de salud. Igual, siempre disfruto y la gente conmigo se portó muy bien, les tengo mucho cariño. Siempre intento hacer lo mejor para el club cuando me lo piden. La gente me conoce, sabe que no hay ningún beneficio y no me interesa, porque estoy bien. Lo único que quiero es que el club siga creciendo y que siga bien”.