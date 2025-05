Jugó en la Selección argentina, disputó un Mundial y ahora se mostró tocando la guitarra en la calle

"Mi ciudad, mi hogar. Soy un geordie, me encanta esta ciudad, me encanta esta gente. Gracias por todo, Newcastle United, un sueño hecho realidad tocar la guitarra en el monumento", expresó. Después de que el video se viralizara, Gutiérrez contó cómo surgió la idea.

"Salió de improvisto. Le pedí a un chico si podía tocar una canción, estuvo un rato largo sin poder sacarla porque no la conocía, y al final le dije si me dejaba tocar el tema a mí", explicó a TN, y concluyó con humor: "No recibí monedas, lamentablemente".

Jonás Gutiérrez y su desembarco en el fútbol a los 41 años

Después de una larga carrera que incluyó pasos por Vélez, Mallorca y Newcastle United, entre otros clubes, además de representar a la Selección argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010, Jonás Gutiérrez se retiró del fútbol profesional en noviembre de 2021, años después de superar un cáncer testicular.

Sin embargo, el mediocampista causó sorpresa en enero pasado al anunciar su regreso a las canchas. Con 41 años, Gutiérrez se sumó al Club Social y Deportivo Las Toninas para competir en la Liga de La Costa y se convirtió en el primer futbolista que disputó un Mundial en participar de esa liga regional.