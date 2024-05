Top 5 de grandes futbolistas que no ganaron el Balón de Oro: generó indignación en muchos

En la historia hubo grandes futbolistas, pero debido a las reglas originales, era imposible que un jugador no nacido en Europa obtuviera el galardón . Recién en 2009 se decidió abrir la competencia para que todos tuvieran la oportunidad de participar, sin importar su nacionalidad o la liga en la que jugaran.

No obstante, con el paso de los años, muchas leyendas se quedaron con las ganas de ganar el codiciado trofeo de la revista francesa. Y no solo Diego Armando Maradona, claro. Aquí, algunos de los que nunca fueron Balón de Oro.

Los 5 cracks que no ganaron un Balón de Oro

Diego Armando Maradona

Maradona durante su estadía en el Nápoli Redes Sociales

No es necesario enumerar todos los logros de Diego Maradona. Campeón mundial en 1986, subcampeón en 1990, puso al Napoli en el mapa, llevándolo a ganar dos títulos de liga, una Copa Italia y una Copa UEFA. Sin embargo, ni siquiera pudo estar entre los nominados, ya que en su época el premio no se entregaba a jugadores que no fueran europeos.

Xavi Hernández

Xavi Hernández Leo Messi Xavi Hernández, histórico compañero de Lionel Messi.

Uno de los mejores mediocampistas de la historia, sin duda, durante años lideró al Barcelona, ganó el sextete con Josep Guardiola y un Mundial con España. Aunque figuraba entre los mejores del mundo, siempre se quedó corto a la hora de competir por el Balón de Oro.

Andrés Iniesta

El gran aliado de Xavi y artífice de la primera Copa del Mundo para España en Sudáfrica 2010, conquistó a los hinchas con su calidad, pero nunca fue suficiente para ganar un Balón de Oro. Siempre tuvo que ver a su compañero Lionel Messi llevarse el premio.

Franco Baresi

Baresi Franco.jpeg Baresi dejó una huella imborrable en su época.

El italiano dejó una huella imborrable en su época. Conquistó un tricampeonato de la Copa de Europa, un Mundial y seis “Scudettos” con el Milán. Sin embargo, uno de los mejores defensores del mundo no pudo llevarse el Balón de Oro en 1989, año en que fue nominado pero perdió ante Marco van Basten.

Alessandro Del Piero

A pesar de ser el máximo goleador italiano en la historia de la Juventus y un auténtico depredador del área, nunca logró ganar el reconocimiento de la revista France Football. Incluso siendo campeón del mundo con “La Azzurri”, nunca llegó a ser nominado.