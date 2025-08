Nació el 10 de julio de 1992 en Cincinnati bajo el nombre Kelley Lynne Klebenow. Comenzó su carrera muy joven realizando comerciales para TV. Su debut en el cine fue con el cortometraje The Elephant Garden (2008), trabajo por el que recibió un premio en la Tisch School of the Arts y que obtuvo el Student Visionary Award en el Festival de Tribeca.

Durante los últimos once años residió en Los Ángeles, desarrollando una carrera en cine, televisión, publicidad y doblaje. Incluso colaboró en la película ganadora del Óscar Spider-Man: Into the Spider-Verse como voz suplente para el personaje de Gwen Stacy, interpretado por Hailee Steinfeld. También incursionó en la producción, con cortometrajes como A Knock at the Door (2016), ganador del Festival Award en el Atlanta Horror Film Festival y nominado en FilmQuest.