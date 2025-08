Todos contra Alpine: los memes por el error en boxes que perjudicó a Colapinto en el Gran Premio de Hungría

“Una carrera para el olvido”. Así definió Franco Colapinto su participación en el Gran Premio de Hungría donde largó 14°, pero por ciertas complicaciones, finalizó 18°. Sin embargo, los que no olvidan son los fanáticos argentinos quienes estallaron en las redes contra Alpine.

El argentino tuvo una fallida largada perdiendo posiciones por no haber podido maniobrar bien su monoplaza en la curva 2 y los segundos perdidos se agravaron cuando ingresó dos veces a los boxes y los mecánicos tuvieron largas demoras que despertó no solo el enojo del propio pilarense, sino también sus seguidores.

“No fue buena carrera, no la ejecutamos bien. No tuvimos un buen día. Ahora viene bien el descanso y volver más fuerte”, señaló el piloto de 22 años ante la prensa después de bajar de su vehículo.

Los memes con Alpine por la carrera de Colapinto en Hungría

Por las complicaciones que tuvo Franco Colapinto en los boxes en cada uno de los ingresos, donde en uno de ellos llegó a estar 11 segundos, los fanáticos argentinos apuntaron contra Alpine y los colaboradores del argentino.

