El irónico comentario del representante de Colapinto tras el Gran Premio de Hungría que después borró

Lo que pudo haber sido una carrera para despedirse de la primera parte del año con una mejor imagen terminó siendo para el olvido para Franco Colapinto. Es que, largó 14° en el Gran Premio de Hungría, pero por fallas en la largada y boxes el rendimiento del argentino no fue el esperado. Así, no solo los fanáticos estallaron contra Alpine , sino también el representante del pilarense, que lanzó un irónico tuit, pero que luego terminó borrando. ¿Se arrepintió?

Todo comenzó cuando última carrera previo a lo que serán las vacaciones de la Fórmula 1, Colapinto tuvo un mal desempeño ya que largó 14°, pero terminó 18°, por encima de su compañero, Pierre Gasly, que finalizó en el fondo por una penalización de 10 segundos y el abandono del piloto de Haas, Oliver Bearman.

El pilarense no se pudo afianzar en la largada y luego, con los dos ingresos a boxes y el lento trabajo de los mecánicos de Alpine, se despertó la furia del entorno del expiloto de Williams.

Primero, Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, uno de los principales sponsors del bonaerense recurrió a la exred del pajarito y lanzó sin tapujos: “El año que viene voy a tener tiempo para ayudar a cambiarle las ruedas a Franquito un poco más rápido...”.

Apenas unos minutos más tarde, Campbell-Walter citó dicho mensaje y terminó sumándose a la ironía por la falta de eficiencia por parte de quienes acompañan al piloto argentino en pits. “Yo también, ¡podemos hacerlo juntos!”, escribió dando a entender la necesidad de una intervención externa para asegurar una mejor atención al joven corredor.

El intercambio, se sumó a las quejas de los fanáticos argentinos, pero el expiloto británico terminó borrando el mensaje ya que podría generar más revuelo sobre la situación del argentino y no es lo mejor.

El enojo de Colapinto tras salir de boxes en el Gran Premio de Hungría

Franco Colapinto tuvo un inicio complicado en el Hungaroring y sin poder controlar el monoplaza cayó varios puestos tras perder ritmo en los primeros metros de la carrera. Además, las complicaciones en las salidas de la zona de boxes lo hizo enfurecer aún más y quedó registrado en la radio.

“No sé qué pasó, hay que verlo de nuevo con los ingenieros en box. No fue una largada mala en sí, había ganado un par de puestos, pero después me fui afuera en la curva 2 y perdí un par de puestos”, analizó el argentino en diálogo con ESPN.

En la vuelta 17, el piloto de 22 años tuvo su primera parada en boxes, su detención en los pits duró 11 segundos, y calló al último lugar. En la vuelta 32, tuvo otro ingreso a los boxes y los mecánicos tuvieron una larga demora, lo que hizo hacer perder tiempo al argentino para regresas a la pista y tras salir de allí el pilarense no pudo contener su frustración y enojo. “Oh my God”, se lo escucha decir con un claro tono de enojo.