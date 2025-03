River vs. Rosario Central, por el Torneo Apertura 2025: hora, TV y formaciones

El Millonario busca subirse a la cima de la Zona B, mientras que los de Ariel Holan, no quieren bajar de los primeros puestos. El encuentro se disputará en el cierre de la jornada con un Más Monumental colmado de hinchas.

Por la fecha número 11 del Torneo Apertura 2025, River recibe a Rosario Central en un Más Monumental que promete estar colmado de gente. Los dirigidos por Marcelo Gallardo buscan trepar a la cima de la Zona B, pero los de Ariel Holan no quieren perder pisada en los primeros puestos.

Luego de una serie de derrotas que golpearon y afectaron el presente del club, el local pudo vencer en Copa Argentina y clasificaron tras derrotar a Ciudad Bolivar. En las últimas cinco fechas sumó tres victorias y una derrota que lo llevaron a quedar a dos puntos de los líderes. Si hoy gana, se sube al liderazgo , siempre que el Rojo no le haya ganado a Godoy Cruz en Avellaneda (juegan 18:45).

Para este partido, el DT recuperó cuatro lesionados para el juego: Lucas Martínez Quarta, Giuliano Galoppo, Matías Rojas y Sebastián Driussi. Mientras que Gonzalo Montiel, Matías Kranevitter, Gonzalo Martínez y Facundo Colidio, tienen problemas musculares y no podrán estar, aparte de Santiago Simón que está suspendido.

En cuanto a la visita, el Canalla muestra su mejor versión y viene de ganar. En el único encuentro que no pudo demostrar, fue ante Boca en la Bombonera. Juega bien y se demuestra en cancha, pero también en la tabla de posiciones. Comparte liderazgo con Independiente con 21 unidades cada uno.

En cuanto al juego, Holan le dará descanso a Juan Giménez que estuvo con la Selección Sub 20 en el Sudamericano y está con un reacondicionamiento físico. No definió si va con Facundo Mallo o con Carlos Quintana. Federico Navarro no se recuperó del desgarro contra Talleres y será reemplazado por Tomás O’Connor.

River y Rosario Central: hora y TV

El encuentro comenzará a las 21 de Argentina y se podrá ver por la señal TNT Sports, además de la radio DSports y de distintas plataformas. El duelo estará dirigido por Yael Falcón Pérez, mientras que en VAR estará Silvio Trucco.

River y Rosario Central: formaciones

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez, Maximiliano Meza; Giuliano Galoppo o Ian Subiabre, Franco Mastantuono, Sebastián Driussi o Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Agustín Bravo, Agustín Sández; Franco Ibarra, Federico Navarro o Tomás O'Connor; Jaminton Campaz, Ignacio Malcorra, Gaspar Duarte; Sebastián Ferreira. DT: Ariel Holan