River busca cerrar un millonario acuerdo: de qué se trata

El acuerdo, firmado hasta finales del 2024, le asegura al conjunto de Núñez el 75% del valor mensual de la suscripción, $40.000.000 de regalías garantizadas.

Pero este parece no ser el último acuerdo que busca tener la dirigencia riverplatense, sino que pretende cerrar un acuerdo que le dejaría al club un ingreso millonario.

De qué se trata el nuevo acuerdo millonario que pretende cerrar River

Según trascendió, la Comisión Directiva tiene como objetivo firmar un contrato con una productora para la realización de 20 conciertos en el estadio Monumental durante los próximos cuatro años y que le dejaría un ingreso de 16 millones de dólares.

A lo largo de los últimos años, River fue el escenario de grandes recitales y que el principal cuidado es apuntar al campo de juego por lo que se acordará que la productora se encargará de todo lo que será la protección del césped como parte del alquiler en esta clase de shows, como condición fundamental para que se lleven a cabo.

Dicha protección es plástica, de color blanca que absorbe el impacto de los saltos y hará que el terreno de juego se lastime menos posible.

Esta pertenece a una marca y modelo líder en el mercado mundial, que usan los principales estadios de Estados Unidos y Europa. Las mimas tuvieron un buen resultado para el club tras los recitales que hubo el año pasado de Guns N'Roses, Colplay y Harry Styles.

Coldplay River 25 de octubre DG Entertainment

Los sponsors que tiene actualmente River

Además de Sport Pet, el último acuerdo, River tiene una amplia cartera de patrocinadores que engrosaron la economía en los últimos años.

La camiseta de marca Adidas, genera un ingreso promedio de u$s 9.916.666 cada 12 meses; Assist Card, u$s 4 millonario por año; Codere, u$s 3,5 millones; Konami invertió u$s 400.000 y DirecTV con u$s 2,5 millones.