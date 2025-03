Qué fue de Rodrigo Archubi: el campeón del mundo con Messi y Agüero, que no tuvo la carrera soñada por un doping positivo

Tras un breve paso por el Olympiakos FC de Grecia, donde pudo disputar partidos de Champions League, llegó a River y salió campeón del Clausura 2008. Con solo 24 años, parecía tener un gran destino por delante, pero sus planes se frustraron en septiembre de 2009.

Actualmente está alejado del fútbol profesional y vive en Escalada. "Mi señora trabaja desde las 8 hasta las 18, así que yo estoy todo el día en casa criando a los chicos. Cocino, los llevo al colegio y a hacer sus actividades, hago las tareas domésticas. A la noche salgo a correr, ando en bici, juego a la pelota con amigos y no miro un partido de fútbol, salvo cuando juega la Selección argentina y Messi", contó a Clarín en 2022.

El doping positivo de Rodrigo Archubi

En el marco de la sexta fecha del Apertura 2009, Archubi se sometió al control antidoping de rutina luego del partido que River empató 2-2 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Estadio Monumental. El resultado cambiaría su carrera: dio positivo para tetrahidrocannabinol (THC), es decir, marihuana.

El Tribunal de Disciplina de la AFA lo suspendió de manera provisional y en noviembre anunció una pena de tres meses, la cual se levantó el 10 de enero de 2010. Sin embargo, Archubi no volvió a usar la camiseta de River, a pesar de que siguió entrenando en el club hasta que quedó libre a mediados de 2011.

A partir de ese momento, lo que parecía ser una carrera ascendente comenzó a ir en bajada. El mediocampista emigró al Kazma SC, en la poco competitiva liga de Kuwait, y luego pasó por Boca Unidos de Corrientes, Sportivo Italiano y Dock Sud. En 2019, con el pase en su poder y sin club, decidió alejarse del fútbol.

"El doping fue lo peor que me pasó en la carrera. Casi diría que me la arruinaron. Yo siempre fui un futbolista profesional y nadie me cuidó", aseguró. "Creo que me hicieron perder 12 años de carrera y 10 palos verdes. Incluso creo que podría haber seguido jugando hasta la actualidad", añadió.