"Maligno" Torres criticó al Gobierno por el escaso acompañamiento al deporte: "Estoy desilusionado"

Así lo contó en una entrevista con el portal Bolavip donde el ciclista fue consultado sobre si recibieron algún tipo de apoyo por parte del Gobierno, "¿Si sentimos el apoyo? Si me hablás de manera directa, no, en absoluto, pero tampoco lo estaba buscando, no quiero que me regalen las cosas. Si me quieren dar algo, genial. Si no, no pasa nada. No fuimos con esa mentalidad, el Presidente nos quiso recibir y fuimos como cualquier persona o deportista que lo acepta con cualquier gobierno".

"No somos (Lionel) Messi, que podemos tomar la decisión de decir ‘no voy porque ellos nos necesitan a nosotros’. Si soy o no partidario, es lo que menos interesa...", agregó "el maligno" quien reconoció que el encuentro con el mandatario no los favoreció porque hay mucha gente que está en contra del gobierno y creen que ellos estamos a favor, y no es así.

"Después dijimos que, punto uno, no ganamos nada, incluso podíamos haber perdido. A otro atleta le diría que no es necesario", reflexionó Torres quien comentó que acudió al encuentro por respeto. "Lo votes o no, todos buscamos lo mismo. Queremos que mejore el país, es lo que esperamos. Después si lo hacen mal o no es parte de lo que pasa".

En una entrevista con Página 12 "el maligno" también remarcó que tras el encuentro esperaba algún tipo de respuesta por parte del Gobierno y sin embargo no recibieron nada. "yo me había bajoneado un poco en general. No sé si netamente con él. Creía que con el oro olímpico podía establecer un poco más. Como atleta uno sueña y da todo lo que puede para eso, sin que nadie te obligue, esperaba estar un poquito más recompensado y poder estar un poco más tranquilo. No sucedió como queríamos, pero igual fui muy claro y sincero con todos ellos. En la cara les dije que estaba un poquito desilusionado, realmente, no es lo que esperaba pero está todo muy bien, porque lo hago porque quiero. Pero quiero que sepan que no estoy de acuerdo".