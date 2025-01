Lanús confirmó la venta récord en la historia del club: el juvenil Julio Soler jugará en la Premier League

“El AFC Bournemouth se complace en anunciar el fichaje del lateral Julio Soler con un contrato de larga duración. El internacional juvenil argentino de 19 años llega procedente del equipo de Primera División Lanús”, detalló el club inglés.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/afcbournemouth/status/1876617309831541169&partner=&hide_thread=false Reporting for duty pic.twitter.com/J5yFOoTV4Z — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) January 7, 2025

Por su parte, el conjunto Granate aseguró que “sus destacados rendimientos lo llevaron a ser parte de la Selección argentina campeona del mundo, luego de haber jugador en todas las categorías menores del equipo nacional”. “A Julio, uno de los símbolos de nuestro #OrgulloGranate, le deseamos el mayor de los éxitos en sus desafíos profesionales”, agregaron en el comunicado.

lanus tw.jpg

Si bien aún no trascendió el monto oficial, desde Inglaterra aseguran que la venta podría alcanzar la cifra récord de 15 millones de dólares contando los objetivos.

El lateral izquierdo jugará el Sudamericano Sub 20, que comenzará el 23 de enero y finalizará el 16 de febrero, y luego se sumará el equipo que disputará la Premier League. La albiceleste integrará el Grupo B junto a Brasil, Colombia, Bolivia y Ecuador.

El juvenil, nacido en Asunción, Paraguay, pero radicado en Argentina desde temprana edad, el lateral llegó a Lanús a los 11 años y debutó en el primer equipo Granate en 2022, con en una victoria por 1-0 sobre Independiente.

Desde entonces, disputó 58 encuentros y se consolidó como una pieza clave del equipo. También tuvo un destacado paso por la Selección argentina Sub-20, donde fue capitán en el Sudamericano y titular en los Juegos Olímpicos de París 2024 bajo el mando de Javier Mascherano. Recientemente, fue convocado por Lionel Scaloni para los partidos de clasificación al Mundial 2026.

La despedida de Julio Soler en redes sociales a la familia Lanús

Tras la confirmación de la venta a AFC Bournemouth, el marcador de punta también utilizó sus redes sociales para despedirse de los aficionados del club.

“Hola granates, hoy quería despedirme de ustedes, pero no es un adiós, sino un hasta luego. Estoy agradecido con toda la gente que conforma Lanús, porque Lanús no es un club, es una familia, somos una familia y eso lo demostramos partido a partido, pase lo que pase nosotros siempre estamos. Agradecido a Dios por haber debutado en el club de mis amores, y agradecido a todas esas personas que fueron parte de este proceso para que yo pueda cumplir mi sueño”, señaló.

Julio Soler Lanús Instagram

Al mismo tiempo sostuvo que estar seguro que “el destino querrá que nuestros caminos vuelvan a cruzarse, mientras tanto habrá un hincha más mirando todos los partidos”.

“Fueron muchísimos años en los que la gente de pensión, trabajadores y gente que ama el club me demostraron mucho cariño y me ayudaron desde el primer día que llegué con 11 años. Me demostraron cuánto amor y cuánto sentido de pertenencia hay que tener para poder vestir estos colores. Agradecido a la gente de pensión, empleados, utileros, cuerpos técnicos, a todos, no me quiero olvidar de nadie porque todos me dejaron y me enseñaron algo para que yo pueda seguir creciendo. Nos vemos granates, nos vemos cuando Dios y el fútbol lo quieran así. Mi GRAN Amor”, concluyó.