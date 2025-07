Prohibieron el ingreso a las canchas a los hinchas de All Boys acusados por antisemitismo

Nueva sanción para los hinchas de All Boys.

El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó las sanciones para los hinchas de All Boys acusados de realizar actos antisemitas antes del partido contra Atlanta el 29 de junio. La medida entra en vigencia este viernes e implica una "restricción de concurrencia administrativa" de duración indefinida.

Según el informe, durante la previa al partido ante Atlanta, un grupo de seguidores de All Boys, con los rostros cubiertos y disfrazados, mostró un ataúd con los colores del Bohemio y una bandera de Israel. Además, utilizaron pirotecnia y entonaron cánticos xenófobos y antisemitas dirigidos contra la comunidad judía, tradicionalmente vinculada al club visitante.

Durante el evento, también se observaron banderas y carteles con la leyenda "Muerte al Estado Genocida de Israel", como así también el sobrevuelo de un dron con una bandera de Palestina. Incluso se lanzaron volantes con mensajes ofensivos contra Israel y Atlanta.

All boys

La División Informes Preventivos de la Policía de la Ciudad analizó imágenes y videos de diversos medios y redes sociales, lo que permitió identificar a los diez responsables de los hechos.

Como consecuencia, el Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia por actos discriminatorios e intimidación pública ante el Juzgado Federal Nº 9. Es por ello que la Subsecretaría de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos de la Ciudad de Buenos Aires prohibió el acceso y permanencia en estadios de todo el país a los identificados.

alla boys 3.jpg

Dada la repetición de estos incidentes y con el fin de garantizar la seguridad en los eventos futbolísticos, el Tribunal de Disciplina de la AFA ordenó que All Boys dispute sus partidos como local a puertas cerradas y sin la presencia de sus hinchas por tiempo indeterminado.

Tras los actos antisemitas, el Gobierno de la Ciudad sancionó duramente a All Boys

El Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires sancionó al Club Atlético All Boys por los gestos y cánticos discriminatorios y xenófobos de una parte de sus hinchas durante el partido con Atlanta, disputado el domingo en Floresta por la fecha 20 de la Primera Nacional.

La cartera que conduce Horacio Giménez determinó que el Albo disputará sus dos próximos encuentros como local a puertas cerradas. De esta manera, la resolución afectará a los duelos contra Quilmes (jornada 22) y Almagro (24°).

En tal sentido, en los siguientes seis juegos previstos hasta fin de año en el estadio Islas Malvinas habrá una reducción del aforo al 50% de la capacidad y no se podrán ingresar banderas, tirantes ni bombos.

Más allá de las determinaciones del Gobierno porteño, habrá que esperar la sanción deportiva de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sin bien se especula con una quita de puntos, la situación denunciada ocurrió en las afueras de las instalaciones.

Denuncia del Ministerio de Seguridad a la barra de All Boys por actos antisemitas

A raíz de los actos de la hinchada de All Boys, el Ministerio de Seguridad de la Nación denunció penalmente por delitos de acción pública a miembros de la barra brava del club.

“Junto al Director de Seguridad en Eventos Deportivos, Franco Berlín y por orden de la Ministra, Patricia Bullrich, presentamos denuncia penal por los hechos de All Boys por Odio Racial e Intimidación Pública. ¡Ley y Orden!”, explicó Fernando Soto, director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, en sus redes sociales.