Jugó en Racing, logró un impresionante cambio físico y compitió en Crossfit en Polonia

Se trata de Lucas Aveldaño, popularmente conocido como "Pela", quien logró un impresionante cambio físico. Empezó a entrenar a mediados de 2023 y en septiembre de ese mismo año se presentó a su primera competición en Polonia. "Siempre me gustaron los desafíos y no me agrada mucho la zona de confort", aseguró en ese momento en Instagram.