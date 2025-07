Carlos Tevez fue presentado como nuevo DT de Talleres: "Estoy como en mi casa"

Durante su presentación en la T, Tevez manifestó su entusiasmo por su arribo como DT, tras la sorpresiva renuncia de Diego Cocca: "Tengo la sensación de que estoy como en casa, no es fácil eso. Me da mucha tranquilidad, soy uno más de la gente que va a entender los momentos. Ayer después del mediodía me llamaron y saqué pasajes para estar hoy en el entrenamiento. Confío en esta institución. Hay que ir a pasos cortitos pero firmes".