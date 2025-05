Juan Román Riquelme negó un llamado a Gabriel Milito y le tiró flores a Fernando Gago: "Lo quiero mucho"

El presidente de Boca habló sobre la actualidad deportiva del club, confesó que Gago "no lo decepcionó" y anunció: "No llamé a nadie, tengo tomada la decisión de que Mariano Herrón sea el DT hasta el final del torneo".

Boca Juniors no está pasando su mejor momento deportivo: inmerso en una crisis tras la derrota en el Superclásico contra River por 2-1 en el Monumental , que desembocó en l a salida de su entrenador, Fernando Gago . Así, el presidente del Xeneize, Juan Román Riquelme salió a calmar las aguas, le tiró flores al exdirector técnico y negó cualquier contacto el máximo candidato, Gabriel Milito .

Riquelme ya eligió a Milito como el sucesor de Gago: por qué no puede cerrarlo

En diálogo con Jorge Rial, en el programa Argenzuela, el mandamás boquense no ocultó su tristeza por la sorpresiva salida del exentrenador de Racing: "No me decepcionó Fernando Gago, porque esto es fútbol. Lo quiero mucho. Ha disfrutado cada día en el club con nosotros y donde sea que siga su carrera, siempre desearé que lo haga muy bien".