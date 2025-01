La Torre de Tandil formará dupla con el estadounidense Jack Sock, quien supo ser número 8 del ranking ATP, y con el alemán Tommy Haas, ex número 2 y actual director del Masters 1000 de Indian Wells. Los rivales serán Bob y Mike Bryan, campeones en 16 torneos de Grand Slam.

Del Potro ATP Tour

Delpo ganó el certamen en 2011 y acumuló 14 triunfos y cinco derrotas. Pero el torneo fue clave en la carrera del tenista porque se lo tomó como volver a empezar, ya que, en más de una ocasión, volvió al circuito en ese certamen.

Cabe destacar que, previo a su último partido vs. Djokovic, publicó un video en el que admitió: “El partido este era para decir chau tenis. Esto no va más. Realmente no tengo más ilusión de volver a jugar porque el cuerpo no me lo permite. Cuando yo me operé la primera vez, a mí el médico me dijo ‘en tres meses vas a volver a jugar’. Esto fue en el 2019, en junio. Y después de esa primera cirugía hasta el día de hoy nunca más pude subir una escalera sin dolor”.