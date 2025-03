"Humillados": la reacción de los medios de Brasil tras la goleada de la Selección argentina en las Eliminatorias

Los diarios reflejaron el duro momento del seleccionado de Dorival Júnior, que no mostró reacción en el campo de juego en el Monumental y perdió por 4 a 1.

Pese a que la Selección argentina ya estaba clasificada al Mundial 2026, no defraudó a su hinchada y no perdonó a su rival en el clásico sudamericano. La goleada hizo estragos en Brasil y los medios del país vecino no tuvieron piedad a la hora de reflejarlos en los titulares.