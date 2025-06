La divertida anécdota de Guardiola sobre cuando le dijo al Kun Agüero que no lo tendría en cuenta

“Recuerdo el día que le comuniqué a Agüero que no íbamos a renovarle, fue muy difícil. Ese día en el entrenamiento el cabronazo mete 200 goles en partidos cortos. Tenía una cara de ‘le voy a demostrar a este gitano’... ¡200 goles! Yo le decía ¡Sergio, te voy a renovar, me he equivocado!”, relató Guardiola entre risas. Además, elogió la calidad del Kun, a quien definió como “uno de los grandes más humildes que he visto” y valoró su tanto decisivo frente al QPR como “el gol más importante de la historia del Manchester City”.