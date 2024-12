Furia en Independiente contra Boca y Riquelme: "Una falta de ética total"

Daniel Seoane, dirigente del Rojo, mostró su enojo por el contacto de los dirigentes del Xeneize con el representante de Loyola. “Estuvimos en AFA cara a cara y no nos manifestaron ningún interés”, indicó y ratificó: “No lo queremos vender. Al fútbol local, no”.

La polémica se instaló por el mal manejo de los dirigentes del Xeneize, que no cayó para nada bien en Avellaneda: el secretario general del Rojo, Daniel Seoane, aseguró que les llegó el rumor de que Boca “llamó al representante de Loyola” y, en ese sentido, consideró que “sería una falta de ética total” la actitud por parte de sus pares del club de La Ribera y más considerando que estuvieron juntos “en AFA cara a cara y no nos manifestaron ningún interés”. “La verdad, no lo sé... Esto lo sabré cuando hable con él”, agregó el directivo.