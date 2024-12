El representante de Marco Pellegrino destrozó al DT de Independiente y lo acusó por "maltrato"

Diego Maggiolo no tuvo reparos para opinar sobre Julio Vaccari y aseguró que no se miden con la misma vara las actitudes de todos los jugadores. “No vinimos a estar atrás de Laso”, indicó.

En una entrevista en TyC Sports, Diego Maggiolo, no se calló nada. “Nosotros venimos del Milan a jugar acá en Independiente. Venimos con esa condición. Tenía otras opciones. ¿Te pensás que venimos a ganar un puesto? Me parece que estás equivocado...”, le dijo con altanería al periodista.

“Nosotros no vinimos a estar atrás de Laso, imaginate que estábamos atrás de (Fikayo) Tomori, de la Selección de Inglaterra... Ir a jugar atrás de Laso no era la opción”, indicó al tiempo que descalificó al jugador.

Pellegrino Tarzia Independiente

Se refirió a que él mismo colaboró para poder “levantar un documento”, ya que el zaguero central no pudo jugar el inicio del segundo semestre por las inhibiciones del club y manifestó: “Nosotros tuvimos cinco fechas que él no pudo jugar por eso. En el medio de todo eso, me seguían llegando ofertas de distintos países. Cuando se levantan las inhibiciones, no pudo jugar contra Estudiantes por un problema de horario con Italia. A partir de ahí, el técnico no quiso tocar el equipo. Nuestra idea era venir a jugar”.

“Si (Pellegrino) no le gustaba al técnico, nosotros nos hubiésemos ido a otro lado. El maltrato que nos dio el técnico me parece que no corresponde a un pibe de 22 años. Vaccari tendría que haberse retractado. Dijo que peligraba la institución. ¿Cuál es el peligro?”, concluyó.

El jugador disputó siete partidos con Independiente y nunca perdió. Logró cuatro empates y tres victorias y su último partido titular fue en la victoria 2 a 0 contra Central Córdoba en Avellaneda.