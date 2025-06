FMK: "Lo que se viene es lo más experimental que hice hasta ahora"

"Me desenamoré de lo que estaba haciendo. Tenía un disco de reguetón casi terminado, con fecha y todo. Pero me lo respeté: frené y me fui por otro camino", cuenta en una charla con C5N.

Ese camino lo llevó a Estados Unidos, a sesiones con productores de Nigeria, Puerto Rico y Londres, y al encuentro de una estética que redefine su sonido: una mezcla de afrobeat global con lenguaje bien local: "Todos los géneros tienen un lenguaje. Lo que hicimos fue traer el sonido de allá, pero contarlo desde acá".

El giro no fue solo musical, sino también personal. Después de años sin parar, FMK necesitaba aire y encontró en esa pausa no solo inspiración sino también dirección: "Es lo más experimental que hice hasta ahora. Nunca había hecho este género, y me encontré con fraseos y sonidos que me cebaron". También hay autoconciencia sobre el estado de la escena urbana y sus repeticiones. Y aunque reconoce que muchos artistas siguen fórmulas, él eligió esquivar el algoritmo con lo que está preparando junto a Estani.

"Todo el mundo está yendo por ahí. ¿Y si probamos otra cosa?"

Lo curioso es que ese otra cosa empieza a ser tendencia. Artistas como Beéle, Rels B y Kapo ya vienen haciendo afro desde hace rato, y ahora el público se está empezando a familiarizar con ese sonido.

A los 26 años, y con ocho de carrera profesional, FMK siente que recién empieza: "Estamos construyendo algo desde las raíces. En diez años, la escena argentina puede ser gigante."

Y esa visión incluye también el aprendizaje colectivo. Las nuevas generaciones tienen YouTube, TikTok y entrevistas como esta para estudiar la historia reciente del género, sus triunfos y sus tropiezos. "Nosotros nos equivocamos. Firmamos mal. Nos cagaron. Pero eso sirve para que los pibitos ya sepan qué no hacer."

Como artista, productor y compositor, FMK es parte de ese engranaje que está empujando para que la escena no solo sea un momento, sino una industria.



Ahora, FMK redobla la apuesta con Masná Remix, una colaboración de peso pesado junto a Emilia, Nicki Nicole y Tiago PZK. El tema mezcla la dulzura melódica de la balada afro con la identidad vocal de cada artista, en una versión que potencia lo romántico y lo urbano al mismo tiempo. Grabado en los estudios Cacodelfia de Buenos Aires, y con un videoclip de alto impacto visual, esta nueva entrega no solo confirma el momento de FMK como compositor, sino que abre la puerta a su próximo disco, el más experimental de su carrera hasta ahora.