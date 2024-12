El Papu Gómez habló del dóping que lo alejó del fútbol: "Se te cae un poco el mundo"

Embed De ser Campeón del Mundo, a que no suene el teléfono. Después de un gran acontecimiento, un proceso doloroso en el que uno siempre aprende. Este lunes a las 18.30 hs en Clank! El Papu Gómez. pic.twitter.com/z3hiidSIbv — Clank.media (@clank_media) December 7, 2024

Tras el Mundial, el jugador surgido de Arsenal de Sarandí perdió su lugar en el Sevilla y se marchó con el pase en su poder al Monza italiano, pero no llegó a debutar ya que fue sancionado por haber consumido una sustancia prohibida: terbutalina. “No se lo quise decir a nadie porque no quería que la gente esté en otro lado que no sea en jugar la final del mundo. Fue como que me dijeran ‘vas a ser campeón del mundo, pero ahora te vas a tener que comer esta’”, confesó Gómez.

El volante de 36 años se entrena actualmente en el Renate, un equipo de la Serie C italiana, mientras espera que pasen los próximos 10 meses hasta que expire la sanción de dos años y pueda retornar a la práctica profesional.

Por último, concluyó: “Los primeros meses estaba ilusionado con poder volver. Cuando al final me dieron la pena máxima, que son los dos años, se me cayó un poco el mundo”. La entrevista completa se podrá ver el próximo lunes desde las 18.30.