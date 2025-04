Jorgelina Cardoso subió una foto en un impresionante complejo en Dubai mientras Di María está en Portugal

La esposa de Ángel Di María , Jorgelina Cardoso, decidió disfrutar de unos días de vacaciones en Emiratos Árabes Unidos junto a sus hijas y compartió varias postales en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 1,8 millones de seguidores. En particular, sorprendió con las vistas de un impresionante complejo en Dubai.

Mientras su esposa descansaba en tierras árabes, Di María se quedó en Portugal para jugar con el Benfica, que recibió al Arouca por el torneo local. No fue el mejor domingo para "Fideo": los visitantes empataron el encuentro en el minuto 95 tras un penal cometido por Nicolás Otamendi y el encuentro terminó 2 a 2.

Cómo se conocieron Jorgelina Cardoso y Ángel Di María

La relación de Jorgelina Cardoso y Ángel Di María comenzó en 2009. Se conocieron gracias a la prima de ella, que había sido compañera de secundario del futbolista y les sirvió de nexo para que empezaran a charlar por Messenger. En ese momento "Fideo" jugaba en Europa, pero su futura esposa no estaba segura de querer irse de Argentina.

Entonces, el campeón del mundo le dio un ultimátum: "Te espero hasta agosto y si no, chau", le advirtió. "Me apuró y me fui", confesó Jorgelina a Telefe. La pareja se casó el 30 de julio de 2011 en Rosario, después de que el jugador terminara su primera temporada en el Real Madrid. Tienen dos hijas en común: Mía y Pía.