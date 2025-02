El jugador que pasó por Deportivo Morón y Europa y luego de retirarse cambió de deporte

Sin embargo, la falta de continuidad y las dificultades físicas lo llevaron a alejarse de las canchas a los 36 años. "Me despido habiendo dado todo lo que tenía y más, pero no me arrepiento de nada", anunció en sus redes sociales. Hoy sigue compitiendo y entrenando, pero en otro deporte: el pádel.

Diego Perotti padel Redes sociales

La historia de Diego Perotti

Diego Ángel Perotti nació en Moreno, provincia de Buenos Aires, el 26 de julio de 1988. Hizo las inferiores en Boca hasta los 12 años, pero decidió irse porque no tenía lugar en el equipo. Fichó por Deportivo Morón, club en el que siguió formándose y con el que debutó en Primera División en 2006.

A principios de 2007 fue cedido al Sevilla, donde empezó jugando en una filial y luego, en febrero de 2009 llegó al primer equipo. Se quedó en el club hasta 2014: durante esos años jugó 188 partidos oficiales, marcó 14 goles y ganó la Copa del Rey 2009-2010. Este rendimiento llamó la atención de Boca, a donde llegó a préstamo por seis meses en el verano de 2014.

Sin embargo, los problemas físicos no le permitieron tener continuidad, y apenas jugó 30 minutos repartidos en dos encuentros. Finalizado el préstamo, volvió a Europa y pasó por el Genoa, la Roma, el Fenerbahçe y la Salernitana. En esa época fue convocado a la Selección para disputar algunos amistosos previos al Mundial de 2018, pero una lesión rara frustró su carrera.

Diego Perotti en Boca Redes sociales

Los motivos del retiro

Perotti sufrió la rotura casi completa de la unión del ligamento de la rodilla derecha, una de las lesiones más raras que puede tener un futbolista, y esto lo dejó fuera de las canchas durante casi un año. "Es la primera vez que se ve esta lesión en un deportista. Hay ocho casos en el mundo, y siete de ellos son accidentes de tráfico", destacó un médico de Turquía.

Su último partido oficial fue el 22 de mayo de 2022 con la camiseta de la Salernitana. El argentino nunca pudo recuperar su nivel ni conseguir la continuidad que necesitaba, por lo que decidió poner fin a su carrera en septiembre de 2024.

Su vida después del retiro

Aunque dejó de jugar al fútbol de manera profesional, Perotti no se alejó completamente del deporte. En la actualidad juega al pádel, una disciplina en la que, a pesar de sus problemas físicos, puede disfrutar e incluso disputar torneos. De hecho, el año pasado se consagró campeón en el Winter Head junto a otro exfutbolista, Alessio Cerci.