Atención: esta es la decisión que tomó Inter con el futbolista que se peleó con Lautaro Martínez

El clima dentro del vestuario del Inter de Milán quedó tenso luego de la eliminación del Mundial de Clubes 2025. En particular, el mediocampista turco Hakan Calhanoglu no se tomó para nada bien las palabras de su capitán, Lautaro Martínez, tras la derrota 2 a 0 ante Fluminense por los octavos de final.

Sin embargo, el encuentro no prosperó: según informó Sky Sports Italia, la propuesta económica del club turco estuvo por debajo de lo que esperaba el Inter, que finalmente resolvió que el mediocampista permanezca en el plantel. Ahora el desafío será trabajar en la relación dentro del vestuario.

Hakan Calhanoglu en Inter Redes sociales

Cuál fue el escándalo que protagonizó Lautaro Martínez en Inter

El conflicto entre Lautaro Martínez y Hakan Calhanoglu comenzó luego de que el argentino apuntara, sin nombrarlos, contra algunos compañeros por su falta de compromiso tras la eliminación del Mundial de Clubes. "El mensaje es claro: quien quiera estar con nosotros, se queda; quien no quiera, adiós", aseguró a DAZN.

"Vi muchas cosas que no me gustaron. Como capitán, como líder de grupo, tengo que decirlo porque así soy", agregó. Aunque el delantero se negó a dar nombres, la situación escaló cuando el presidente del Inter, Giuseppe Marotta, interpretó públicamente que esas palabras estuvieron dirigidas a Calhanoglu.

El jugador turco eligió responder a través de su cuenta de Instagram. "Lo que más me impactó fueron las palabras que vinieron después. Palabras duras. Palabras que dividen, no que unen. Respeto todas las opiniones, incluso la de un compañero, incluso la del presidente. Pero el respeto no puede ser unidireccional", remarcó.