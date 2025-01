El exfutbolista de River y la Selección argentina que terminó preso en Andorra

Muchos exfutbolistas mantienen un perfil alto aún después de retirarse, pero otros son más bien discretos y su vida privada no suele aparecer en los medios. Por eso sorprendió la noticia de que Javier Saviola, el exdelantero de River y la Selección argentina, terminó preso en Andorra.

Según informaron medios locales, el exfutbolista de 43 años estaba volviendo a su casa después de una fiesta. Los agentes determinaron que no estaba en condiciones de seguir manejando, por lo que lo llevaron a una instalación policial y pasó la noche bajo custodia. Fue juzgado por la vía rápida y puesto en libertad.

Javier Saviola X @AnciensDuRocher

"La condena conlleva una pena condicional -que debería cumplir en caso de que reitere cualquier conducta punible en un plazo de un par de años-, una multa económica y la retirada del permiso de conducir durante unos meses. No llegaría al año, según las fuentes. El índice no era exagerado, aunque sí punible, y el futbolista no estaba alterado en exceso por la alcoholemia", reportó el medio Altaveu.

El paso de Saviola por River y la Selección Argentina

Javier Saviola, conocido popularmente como "El Conejo", nació el 11 de diciembre de 1981 en Buenos Aires. Se formó en las inferiores de la Sociedad de Fomento Parque Chas hasta que en 1996 pasó a River, donde dos años más tarde debutó en Primera División con solo 16 años. Rápidamente se convirtió en uno de los goleadores del club, donde ganó los torneos Apertura 1999 y el Clausura 2000.

También fue convocado para la Sub 20 y, luego, para la Selección mayor. Fue campeón del Mundial Sub 20 que se jugó en Argentina en 2001 e integró el plantel que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. También jugó la Copa América 2004, la Copa Confederaciones 2005 y el Mundial 2006.

Javier Saviola en Barcelona X @BallerOfTheDay_

En 2001 comenzó su etapa europea: pasó por Barcelona, Mónaco, Sevilla, Real Madrid, Benfica, Málaga, Olympiacos y Hellas Verona. Regresó a River a mediados de 2015 bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo. En esta segunda etapa jugó 17 partidos y no convirtió goles, pero ganó la Copa Libertadores y la Suruga Bank. Se retiró del fútbol profesional en 2016.