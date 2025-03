El entrenador de Paraguay contó que un hombre lo detuvo en el local y le dijo: "Profe, a mí me cuesta mucho llegar a fin de mes. El único momento de felicidad me lo da la selección".

“El otro día estaba comprando en un supermercado y viene el muchacho de reposición, me da un abrazo y se larga a llorar. Yo le digo: ‘Tranquilo, ¿qué pasa, maestro? ‘No, profe, no’. Y me contaba de las complejidades que a diario tiene, porque como le pasa a todo el mundo, a veces enfrentar la vida es difícil y es muy complejo", comenzó a relatar.

"Y él me decía: ‘Profe, a mí me cuesta mucho llegar a fin de mes. El único momento de felicidad me lo da la selección. El único momento de alegría es cuando yo veo a los muchachos matarse por la Albirroja. A mí eso me da la tranquilidad de saber que el momento de felicidad que mi familia va a vivir está en las mejores manos, en las manos de esos muchachos que yo siento como si fuese yo el que estaría jugando'. Cuando te dicen eso es muy fuerte", comentó emocionado a los medios que presenciaban la conferencia.

El hombre se sacó una foto con Alfaro y la subió a sus redes sociales con el texto: “Yo sé que no vas a ver mi posteo, pero te agradezco que nos vuelvas a dar la esperanza de volver a jugar un Mundial”.

Como la historia se hizo viral en cuestión de minutos, la magia no tardó en llegar: a poco de conocerse la historia también se hizo público el video del momento en el que el trabajador del supermercado abrazó a Alfaro y mantuvo el cálido encuentro.

“Cuando tomás conciencia del poder que tenés. Poder que te confieren, no que tenés. La importancia la tiene el cargo, no la tiene el entrenador. Nosotros estamos a cargo de esta responsabilidad. El poder que tenemos es muy grande y es muy lindo y es muy fuerte. Es muy fuerte tener el peso de la expectativa y la ilusión de un país", indicó.

Luego Alfaro agregó: "Obviamente que es muy fuerte, pero es muy lindo y es un compromiso muy grande y ojalá, como me hubiese gustado después de cada partido, después de Venezuela, después de Brasil, después de Argentina, abrazarnos con todo el país. Porque cuando nosotros nos abrazamos en el medio de la cancha, no nos estábamos abrazando entre nosotros, estamos abrazando a un país entero porque era lo que nosotros sentíamos de afuera, ese contagio que nos viene de afuera y esas son las cosas que nos movilizan".