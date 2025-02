Denunciaron a un jugador de Gimnasia por violencia de género y quedó detenido

Escándalo en Love is Blind: revelaron que Santiago Martínez no pasó el examen psicológico

Fuentes policiales señalaron que la víctima estuvo privada de su libertad varias horas en la vivienda que comparten hace ocho meses, tras una fuerte discusión. Los vecinos de la pareja fueron los que llamaron al 911. Cuando la joven de 24 años hizo la denuncia formal, explicó que quería salir de la casa, pero fue “retenida y amenazada”. Cuando llegó la Policía, ella se encontraba en un estado de “nerviosismo y llorando”.

Por su parte, en el informe policial se detalló que ambos habían discutido y, tras la pelea, ella se subió al vehículo para abandonar el domicilio, pero él le quitó las llaves del portón eléctrico y no la dejaba retirarse del lugar. Además, el deportista llegó a amenazarla.

Llegado el personal policial, Sosa fue arrestado. La fiscal del caso, Eugenia Di Lorenzo, dispuso la remisión de actuaciones y del aprehendido para una audiencia judicial que se realizará en las próximas horas.

El descargo de la denunciante de Alan Sosa por violencia de género

Tras la detención de Alan Sosa, denunciado por violencia de género, la novia del jugador de Gimnasia utilizó sus redes sociales para hacer su descargo. “Es aparecer muerta para que se pongan en contra de uno que patea la pelotita no??!!!!! Mangas de mononeuronales”, escribió en su cuenta de X y también publicó una foto de la denuncia formal que realizó en la sede policial.

Acompañado del video donde se lo ve al futbolista deportista siendo arrestado aseguró que no para de temblar, “de llorar, se me parte la cabeza, quiero estar con mi hija ya”. “¿Saliste esposado y me jurabas llevarme al altar? Sos un violento hdp, me las vas a pagar todas”, indicó en un extenso descargo en sus redes.

Detuvieron a Alan Sosa, futbolista de Gimnasia, por violencia de género contra su pareja.



La víctima realizó la denuncia en la Comisaría 13 de Gonnet durante la medianoche



La causa está caratulada como "privación ilegítima

“¿3 de la mañana en un patrullero, yendo a hacerme un cuerpo médico? Y me decía 'amor de mi vida', todo se paga y no me importa cuando, así como me arruinaste la cabeza, vas a pagar 1 a 1. Debería haberme ido hace mucho, tenían razón”, detalló y aseguró que lo defendió a capa y espada ante cualquiera y ante cualquier situación: “Me alejé de mi familia, mis amigos, dejé mi departamento, mi trabajo, mi ciudad, mi vida entera y así me pagás. Me vas a doler toda mi vida pero no te quiero cerca NUNCA MAS”.

Por último, la mujer también hizo una mención a su hija fruto de la relación con el futbolista: “Perdoname vos por las malas decisiones, las idas y vueltas, los malhumores, las tardes de juego con mamá llorando. Voy a compensar cada segundo y a partir de hoy, somos vos y yo para siempre, mi amor”.