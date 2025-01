Crece la preocupación por desvinculaciones y reubicaciones en la Secretaría de Deportes

Ya no queda nadie del personal de administración Muchos fueron despedidos, otros trasladados. Con su trabajo el deporte amateur pudo competir en el mundo. Milei-Macri-Scioli vinieron a vender al CeNARD y a destruir el Deporte Nacional. pic.twitter.com/9ORhfAn7pS

El recorte comenzó en marzo de 2024, cuando hubo alrededor de 50 desvinculaciones sobre una planta de alrededor de 330 trabajadores. Luego se dispuso la renovación trimestral de los contratos en todos los organismos del Estado, sujetos a una revisión permanente para justificar la conservación del puesto.

El año pasado comenzó prácticamente acéfalo en cuanto a dirigentes. Luego de semanas de incertidumbre tras la asunción y en pleno año olímpico, el nombre para ocupar el cargo de secretario de Deportes era el de Ricardo Schlieper, un conocido representante de futbolistas. Su designación en el Boletín Oficial había sido a mediados de enero, pero luego el Gobierno anunció a Daniel Scioli como nuevo Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, por lo que el representante decidió renunciar y dejar la silla vacía.

El elegido para reemplazar a Schlieper fue Julio Garro, a quien echaron a días de los Juegos Olímpicos por haberle pedido a Lionel Messi y a la Selección que se disculpara por entonar cantos racistas contra Francia.

La misma inestabilidad se vivía puertas adentro. Sebastián Avinión, Subsecretario gremial de la junta de la Vicejefatura del Ministerio del interior y delegado de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), habló con C5N y brindó más detalles sobre la situación: "El organismo estuvo hasta mediados de diciembre sin directores designados y con muchos trabajadores sin funciones ni superiores a los que reportar".

"A todo esto se sumó que desde la Secretaría de Turismo y Deporte, que maneja Daniel Scioli, se planteó una reestructuración del Estado que implicaba la reducción del 40% del personal, lo que eran alrededor de 100 despedidos. Después de algunas negociaciones, todo eso se postergó para el 28 de febrero aproximadamente", agregó.

MALIGNO TORRES: "APOYEN MÁS A ESTE SECTOR" En una entrevista con el portal deportivo Bolavip, el medallista argentino contó que "no le favoreció ir a Casa Rosada porque muchos creyeron que estaba a favor de Gobierno y no es así". "Ojalá que la próxima vez que tenga esté cerca del Presidente pueda decirle que apoyen un poquito más a este sector", reconoció el ciclista cordobés.