Un futbolista reveló detalles de su salida de Boca: "No hubo necesidad de charlar con Gago"

El jugador, que se marchó a préstamo, analizó su desempeño en el Xeneize,: "Cuando estaba agarrando confianza, me tocaba sufrir alguna lesión. Me esforcé al máximo pero no me tocó estar en mi mejor momento".

El delantero Nicolás Orsini , quien se encuentra a préstamo en Platense proveniente de Boca , se refirió a su salida del Xeneize y reveló que no se contactó con el entrenador del Xeneize, Fernando Gago: "No hubo necesidad de tener una charla con él".

En diálogo con DSports Radio, Orsini reconoció que no se comunicó con Gago, en el marco de su salida de Boca hacia Platense. "No hablé con Gago, no hubo necesidad de tener una charla con él. Desde que volví entrené apartado y las cosas estaban más que claras" , expresó el jugador, quien se encuentra a préstamo en Platense sin cargo hasta diciembre.

En tal sentido, describió al Xeneize y analizó su desempeño: "Boca es un club que genera mucho, todo lo que pasa ahí se magnifica. Creo que es un club que está muy atravesado por la política y en el que se depende mucho de los resultados. Cuando estaba agarrando confianza en Boca, me tocaba sufrir alguna lesión. Me esforcé al máximo pero no me tocó estar en mi mejor momento".

En tanto, destacó su etapa en Unión, donde también jugó a préstamo desde el club de La Ribera. "Vengo un poco falto de ritmo y estos entrenamientos en la fecha FIFA me van a servir para ponerme a tono. Me he encontrado con un gran grupo y tenemos muchos objetivos por delante. Tuve un paso positivo en Unión, haber conseguido la clasificación a la Sudamericana fue algo más que valorable. Me llevo buenas sensaciones de ese ciclo", señaló.

"Todos los clubes tienen presiones, en Boca uno tiene la obligación de responder acorde a la exigencia que tiene un club así. Pelear por la permanencia también es una gran presión y es angustiante, es mucho más difícil pelear por el descenso que por un título", agregó el futbolista de 30 años.