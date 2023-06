Cómo es la MLS, la liga en la que va a jugar Messi

El 17 de diciembre de 1993 se creó la Major League Soccer, con la intención de difundir el fútbol en el país que fue sede de la Copa del Mundo de 1994. La primera temporada se disputó en 1996 con 10 equipos y algunas estrellas sudamericanas como el colombiano Carlos "Pibe" Valderrama y el boliviano Marco "Diablo" Etcheverry. Con el transcurso de los años, se sumaron diferentes clubes hasta llegar a los 29 del presente.

A casi tres décadas de su génesis, la MLS tiene como cuenta pendiente que no logró convertirse en una liga de primer nivel mundial. El juego está lejos del desarrollado en Europa. Sin embargo, a su favor cuenta con una billetera dispuesta a tentar a grandes futbolistas que buscan un destino más light para sus últimos años de carrera: Andrea Pirlo, David Bechkham, Gonzalo Higuaín, Frank Lampard y Didier Drogba, entre otros.

La contratación de Lionel Messi por parte de Inter de Miami marcará un antes y un después desde el punto de vista mediático. Millones de personas estarán pendientes de lo que suceda con la Pulga en Estados Unidos. Es reconocida la capacidad estadounidense para generar shows televisivos. A partir de ahora el desafío para los dirigentes de la MLS será brindar un contexto deportivo a la altura del mejor jugador del mundo y campeón en Qatar 2022.

Los equipos que juegan en la MLS

La MLS está integrada por 29 equipos, divididos en dos zonas. La primera la integran: Cincinnati, Nashville SC, Philadelphia, New England, Columbus Crew, Atlanta United, DC United, Orlando City, Charlotte FC, Montreal, New York Red Bull, Toronto FC, New York FC, Chicago Fire e Inter Miami, que marcha última en la zona.

El segundo grupo lo componen Saint Louis City, Seattle Sounders, Los Angeles FC, Dallas, San Jose Earthquakes, Vancouver, Minnesota, Austin FC, Real Salt Lake, Houston Dynamo, Kansas City, Portland Timbers, Colorado y Los Angeles Galaxy.

Las figuras de la MLS 2023

Giorgio Chiellini (Los Angeles FC)

Thiago Almada (Atlanta United)

Carlos Vela (Los Angeles FC)

Lorenzo Insigne (Toronto FC)

Javier "Chicharito" Hernández (Los Angeles Galaxy)

Riqui Puig (Los Angeles Galaxy)

Xherdan Shaqiri (Chicago Fire)

Lucas Zelarayán (Columbus Crew)

Pedro Gallese (Orlando City)

Martín Cáceres (Los Angeles Galaxy)

Douglas Costa (Los Angeles Galaxy)

Sebastián Driussi (Austin FC)

Enzo Copetti (Charlotte FC)

Las grandes figuras que pasaron por la MLS

Gonzalo Higuaín (Argentina)

Guillermo Barros Schelotto (Argentina)

Marco Etcheverry (Bolivia)

Hristo Stoichkov (Bulgaria)

Carlos Valderrama (Colombia)

Juan Pablo Ángel (Colombia)

David Villa (España)

Landon Donovan (Estados Unidos)

Thierry Henry (Francia)

Gareth Bale (Gales)

David Beckham (Inglaterra)

Steven Gerrard (Inglaterra)

Wayne Rooney (Inglaterra)

Robbie Keane (Irlanda)

Roberto Donadoni (Italia)

Sebastián Giovinco (Italia)

Jorge Campos (México)

Obafemi Martins (Nigeria)

Zlatan Ibrahimovic (Suecia)

Fredrik Ljungberg (Suecia)

Últimos 10 campeones de la MLS