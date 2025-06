Boca presentó a Miguel Ángel Russo como nuevo entrenador: "Sé lo que necesita el hincha"

“Es un día diferente, tengo mucha felicidad porque presentamos al último entrenador que nos regaló la Copa Libertadores, porque es mi amigo y voy a tener la suerte de poder disfrutarlo en su casa. Nos ha dado muchas alegrías, nosotros vamos a intentar ayudarlo en todo lo que podemos”, fue presentación del ídolo del conjunto de La Ribera.

Al mismo tiempo, en sus palabras dirigidas a quien estará en el banco de suplentes le remarcó: “Solamente deseo que disfrutes muchos, que seas muy feliz. Te quiero y felicidades”.

Posteriormente, ya ante la prensa, el exentrenador de Rosario Central, entre otros, reconoció estar “muy contento” ya que sabe lo que “el mundo Boca, se lo que vamos a competir”: “Jugar y estar en este lugar es una alegría muy grande. Estoy feliz”.

Refiriéndose a su regreso a La Boca y cómo será su nueva etapa indicó que sabe “lo que necesita el hincha de Boca” y deberá ponerse a trabajar de la mejor forma y manera. “Sé lo que significa estar acá en un montón de cosas, pero se que tenemos que trabajar mucho, tenemos que competir. Esta es una competencia alta, el cual estamos abocados”, detalló.

Por su parte, sobre su salida de San Lorenzo que quedó en vuelta de polémicas, Russo indicó que “han dicho muchas tonterías, la mayoría no son verdades”: “La gente de fútbol sabe manejarse y es distinto a un Presidente que no es futbolista. Hemos cumplidos los pasos, siempre hemos estado hablando de fútbol con Román, hemos tenido una relación muy cerrada”.

Miguel Ángel Russo con la mente en el futuro de Boca

Durante la conferencia de prensa, Miguel Ángel Russo habló de las competencias que tendrá al frente de Boca, entre ellos, la mas reciente como es el Mundial de Clubes que se disputará el Estados Unidos.

“Son eventos muy altos. Boca lo tiene merecido estar, merecido lo tiene porque es un equipo grande, por su grandeza, por todo lo que es su gente. Bienvenido sea competir en esto”, aseguró y ya pensando en lo que será la conformación del equipo para el resto del semestre adelantó: “En lo que es el plantel estamos hablando mucho en forma privada, planteando normas y formas de trabajo que son la clave de todo esto”.

En esa línea subrayó estar “convencidos de lo que tenemos que hacer” y en Boca “siempre está latente la posibilidad de traer jugadores nuevos”. “Román y la gente del Consejo se están moviendo mucho como corresponde, pero hasta que esto no se concrete hay mucha calma y tranquilidad. Hay que apostar a la idea que tenemos de forma de juego y trabajo en este club”, concluyó.

Juan Román Riquelme Miguel Ángel Russo

Russo arribó a Boca Predio el viernes pasado en su camioneta particular y optó por no cruzarse con las cámaras ni dar entrevistas a los periodistas presentes en la entrada al complejo. Los días previos, las prácticas del plantel fueron llevadas a cabo por los preparadores físicos del club con el objetivo de que los futbolistas no pierdan terreno en los entrenamientos.

De esta manera, Russo tendrá su primera semana de entrenamiento con los jugadores y tras ellos empezará a diagramar la lista que viajará a Estados Unidos este fin de semana para lo que será el Mundial de Clubes que comenzará el próximo 14 de junio.

Mundial de Clubes: cuándo empieza y cuándo debuta Boca

Si bien aún no está confirmado, la idea es partir en vuelo chárter el domingo 8 de junio, ya que de acuerdo al reglamento de la FIFA, es obligatorio que los clubes estén entre tres y cinco días antes.

El torneo internacional comenzará el próximo 14 de junio hasta el 13 de julio en Estados Unidos que contará con la presencia de Boca y River, como únicas representaciones argentinas en el certamen.

En lo que respecta al ahora conjunto comandado por Miguel Ángel Russo, que integra el Grupo C, debutará el lunes 16 de junio frente al Benfica del argentino Ángel Di María desde las 19 en el Hard Rock Stadium, en Miami.

El segundo enfrentamiento será cuatro días después frente a Bayer Munich desde las 22 también en Florida y el cierre en la zona, se enfrentará al Auckland City neozelandés, a las 16 en Nashville.