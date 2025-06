Argentina – Colombia, por Eliminatorias: horario, formaciones y TV

A diferencia del choque frente a Chile donde ganó 1 a 0, la Albiceleste se presentará en el Monumental con varios cambios: Lionel Messi regresará a la titularidad y el entrenador argentino ya tendrá a disposición a Nicolás Otamendi, Leandro Paredes, Nicolás González y Enzo Fernández, sancionados por acumulación de amarillas.

En la última línea, Nicolás Tagliafico es una baja obligada por alcanzar su segunda amarilla ante Chile, y en su lugar podría aparecer Facundo Medina, quien le ganaría la pulseada a Valentín Barco.

La otra duda está en el mediocampo: si Paredes juega desde el inicio, Argentina jugará con cuatro mediocampistas, pero si elige a Giuliano Simeone, habrá tres delanteros ante Colombia.

En la delantera, esperarán hasta último momento para saber el estado físico de Lautaro Martínez, que llegó al límite luego de la final de la Champions League y no jugó ante Chile. De igual modo, Julián Álvarez sería titular con o sin el Toro.

Por su parte, el equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo está cerca de lograr el objetivo de clasificar al Mundial 2026 luego de su ausencia en Qatar 2022, pero el presente no es el mejor: hace cinco jornadas que no ganan, vienen de empatar con Perú por 1-1, y es por ello que se enfrentan a la posibilidad de no conseguir lo buscado.

El equipo de Néstor Lorenzo por el momento está en la sexta posición, en el final de la clasificación directa con 21 puntos, una diferencia de solo 3 unidades sobre Venezuela, que está en el repechaje. Para ello, podrá lo mejor que tenga a disposición para enfrentar a la selección bicampeona de américa.

Argentina – Colombia: hora y televisión

Hora: 21

21 Televisión: TyC Sports y Telefe

TyC Sports y Telefe Estadio: Estadio Monumental

Estadio Monumental Árbitro: Juan Benítez (PAR)

Juan Benítez (PAR) VAR: Derlis López (PAR)

Argentina – Colombia: probables formaciones