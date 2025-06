Javier Milei habló por primera vez del fallo contra Cristina Kirchner: "La Justicia hizo justicia"

El mandatario dio una clase de economía anarcolibertaria en la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde se definió como "el primer presidente que no interfiere con el Poder Judicial", ya que "dejó que los jueces actuaran libremente".

El presidente Javier Milei habló por primera vez en público sobre la condena a la exmandataria Cristina Kirchner , ratificada este martes por la Corte Suprema . En un discurso en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en el marco de su gira por Europa e Israel, expresó que "lo único que puedo decir es que he sido consistente con mi visión republicana y dejé que los jueces actuaran libremente" y se definió como "el primer presidente que no interfiere en la Justicia" .

"Quiero decir que no tengo ningún mérito en que la Justicia definitivamente haya obrado acorde a la República, todo mérito del Poder Judicial, de la Corte Suprema. Lo único que puedo decir es que he sido consistente con mi visión republicana y dejé que los jueces actuaran libremente. Al ser el primer presidente que no interfiere en la Justicia, los resultados están a la vista: la Justicia hizo justicia", señaló.

El martes, al conocerse la decisión del máximo tribunal sobre la causa Vialidad, Milei se había expresado en su cuenta de X con un escueto "Justicia. Fin", al que agregó: "La república funciona y todos los periodi$ta$ corrupto$, cómplices de político$ mentiro$o$, han quedado expuesto en sus opereta$ sobre el supuesto pacto de impunidad".