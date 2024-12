El árbitro de Argentino de Quilmes - Los Andes fue amenazado y el partido comenzó con demora

El periodista Santiago Paz marcó en La Voz de la Calle , por C5N , que Lupani advirtió que fue amenazado en la previa del partido entre Argentino de Quilmes y Los Andes. "Denunció amenazas y habría recibido una foto en la cual la intimidación era hacia su familia. Le confirmó a los dos presidentes del club en el estadio que no se iba a hacer cargo del partido y que no iba a dirigirlo", expresó.

En tal sentido, señaló que la Asociación del Fútbol Argentino lo sustituyó por otro réferi: "Finalmente, la decisión de la AFA fue reemplazarlo por Leandro Rey Hilfer, a quien habitualmente se lo ve en la Primera División".

Rey Hilfer árbitro Leandro Rey Hilfer reemplazó a Ignacio Lupani en el partido entre Argentino de Quilmes y Los Andes.

Por su parte, el presidente de Los Andes, Omar Plaini, lamentó la situación de Lupani: "El hombre no estaba en condiciones de dirigir. Fue amenazado telefónicamente. Estas cosas no pueden pasar en el fútbol argentino, son tremendas. No voy a naturalizar la violencia, venga de donde venga. No se puede así".

"Tenemos que cuidar las instituciones. En definitiva, somos voluntariados y venimos a poner lo mejor de nosotros. Hay que buscar una solución en una sociedad donde también está muy violenta. Me solidarizo en esta situación", agregó en esta línea, en diálogo con TyC Sports.