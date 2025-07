Maxi Salas, contra la dirigencia de Racing: "Me ofrecieron el nuevo contrato cuando ya había interés de River"

"Hoy me toca expresarme. Sé que hay mucho enojo y bronca y mucho invento y mentira", aseguró a través de un comunicado publicado en Instagram. Enseguida, aclaró que durante los 18 meses que estuvo en Racing no recibió un incremento de salario: "Cuando llegué a Racing lo hice libre, con el pase en mi mano. El contrato que tuve hasta hoy es el mismo que firmé en ese momento y nunca me dieron nada extra, nunca".

Gallardo Salas "Muñeco" Gallardo llamó al jugador y lo convenció de sumarse a River.

Con estas declaraciones, Salas dio una versión opuesta a la brindada por Milito: "Con Maxi teníamos todo arreglado, habíamos ejecutado una cláusula en enero en la que se le actualizaba el contrato. Dos días antes de viajar a Paraguay teníamos el contrato arreglado con él y su representante. Estaba contento de continuar en el club, tenía un año y medio más de contrato con Racing. Después hubo algún llamado, al chico lo hizo dudar, frenó la firma y sucedió todo lo que sucedió".

Cuando River me llamó (y a Racing también), días antes de viajar a Paraguay, todavía no me habían mejorado el contrato. Recién ahí se dieron cuenta de que yo 'existía' y de que se les iba a complicar a ellos y me ofrecieron el nuevo contrato cuando ya había interés de River Cuando River me llamó (y a Racing también), días antes de viajar a Paraguay, todavía no me habían mejorado el contrato. Recién ahí se dieron cuenta de que yo 'existía' y de que se les iba a complicar a ellos y me ofrecieron el nuevo contrato cuando ya había interés de River

"Ya con la nueva dirigencia, reiteradas veces mi representante se acercó a pedir se me actualice mi salario y le dijeron 'siga demostrando'. Eso de que 'nunca nos poníamos de acuerdo' es totalmente mentira. Nunca me quisieron aumentar un solo peso y para mí eso también fue una desilusión, utilizando la misma palabra que el Presidente de Racing calificando la situación. Jamás le di mi palabra a nadie, ni tampoco la mano. Eso es absolutamente falso", explicó el delantero en Instagram.

El descargo de Maximiliano Salas en Instagram

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maximiliano Salas (@maxisalas11)

NOTICIA EN DESARROLLO.