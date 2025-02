Alarma en Estudiantes, River y Vélez: el empresario Foster Gillett todavía no pagó ningún pase

Tras haberse convertido en la figura por excelencia del mercado de pases, los tres clubes atraviesan mucha incertidumbre porque hasta el momento no abonó ninguna de las transferencias.

El empresario estadounidense Foster Gillett pasó de ser la sensación del mercado de pases a una preocupación : River, Estudiantes y Vélez aseguran que todavía no se abonaron las transferencias hechas por el grupo del magnate.

A pesar de los anuncios, los pagos de estas transferencias todavía no se concretaron, generando inquietud en los clubes involucrados. Uno de los casos más complicados es el de Villagra. River había acordado su compra por u$s10 millones, pero el dinero aún no fue transferido. Como resultado, el mediocampista permanece en una situación indefinida, ya que el club de Núñez no liberó su ficha y formalmente sigue perteneciendo a su entidad de origen.

En el caso de Facundo Farías, quien ya es oficialmente jugador de Estudiantes, el monto de la transferencia con Inter Miami fue cubierto parcialmente por un allegado de Gillett y el propio club. Por su parte, Ezequiel Piovi aún no ha podido concretar su pase debido a la falta de pago.

Situación en Vélez y Estudiantes

En Vélez el panorama es similar con Valentín Gómez. El defensor estaba a punto de ser transferido a Udinese por u$s8.5 millones de dólares, pero la operación quedó en suspenso debido a la falta de fondos.

En Estudiantes de La Plata, la incertidumbre no solo se relaciona con los pagos pendientes, sino también con la estructura financiera del club. Gillett, como plan revolucionario del presidente Juan Sebastián Verón, había prometido adelantar entre u$s9 y 9.5 millones para reforzar el plantel en enero, pero ese dinero nunca se materializó.

Qué dicen Gillett y su entorno sobre la falta de pago

Desde el entorno del empresario estadounidense justifican los retrasos con problemas burocráticos y dificultades en los movimientos financieros dentro del país. Sin embargo, la ausencia de certezas mantiene en vilo a los clubes afectados y a los jugadores involucrados.