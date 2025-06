Maravilla Martínez y un claro mensaje para la dirigencia de Racing: "Faltan..."

" Me quedo en Racing. Es cierto que hay una cláusula, pero eso lo maneja mi representante. Estoy tranquilo acá y todavía tengo un año y medio más de contrato. Estoy de vacaciones, vuelvo a Racing y voy a jugar en Racing. Estoy tranquilo ahí", aseguró a ESPN.

Más allá del torneo local, el gran desafío para el segundo semestre será la Copa Libertadores, y Maravilla sabe que tienen que prepararse de la mejor manera. "Si el equipo no se modifica mucho y vienen algunos refuerzos, podemos pelearla. Si tratamos de mantener a todo el plantel, creo que estamos para ganar la Libertadores", anticipó.

El delantero destacó que el equipo "sale a ganar todos los partidos" y "tiene mentalidad fuerte" pero, en un claro mensaje a la dirigencia, advirtió que eso solo no es suficiente. "Faltan algunos refuerzos, nos quedamos cortos cuando se lesionaron algunos. Llegamos muy justos. Si no se van muchos y viene algún refuercito más, podemos pelear la Libertadores", insistió.

Maravilla Martínez Racing

"Somos un equipo muy metido, comprometido. Obviamente que uno no quiere hablar por los demás, pero siempre digo que hay que correr y meter porque no sobra nada. Si te descuidás un poquito, perdés el partido. Se corre y mete mucho. Ya no hay tanto juego como antes", analizó.

Los números de Maravilla Martínez en Racing

Maravilla Martínez llegó a Racing a principios de 2024, después de quedar libre de Instituto, y debutó el 28 de enero ante Unión. En sus primeros dos meses le anotó goles a San Lorenzo, Independiente y Boca y se consolidó como una de las figuras. Desde ese momento, jugó 70 partidos y anotó 44 goles.

Actualmente está cuarto en la tabla de goleadores del club en el siglo XXI, por detrás de Lisandro López (79 goles), Diego Milito (58) y Gustavo Bou (46). Su actuación fue clave en los dos títulos que consiguió con la Academia: la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025.