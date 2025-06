Los hinchas de Boca se cruzaron a Paredes en un boliche de Miami y le hicieron un sugerente pedido: "Dejate de joder"

En la previa del debut de Boca en el Mundial de Clubes , Leandro Paredes subió al escenario en un show de La T y La M y los hinchas del Xeneize no dejaron pasar la oportunidad para seguir metiendo presión que el campeón del mundo regrese al fútbol argentino.

El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo hará su presentación en el torneo internacional este lunes frente a Benfica, pero el actual jugador de Roma está de vacaciones, en Miami tras su participación en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. En las últimas horas se mostró más cerca de los fanáticos que no pierden la ilusión de verlo de nuevo con la camiseta azul y amarilla.

Cuando lo vieron subirse en pleno recital del grupo musical en una fiesta Xeneize, los presentes no solo lo homenajearon, sino que también le dejaron un claro mensaje de cuál debería ser su futuro a partir del segundo semestre de este 2025. “Paredes, Paredes, dejate de joder, ponete la de Boca que te queremos ver”, cantaron en complicidad con el grupo musical.

Embed SALIÓ LEA CON LA T Y LA M Y OBVIO TUVE QUE EMPEZAR CON EL CANTO. @SANGREXENEIZE @la12tuittera @Tato_Aguilera @DavooXeneizeJRR pic.twitter.com/iwQt6DDHET — Tobias Anderson (@tobianderson98) June 16, 2025

Leandro Paredes habló por primera vez de la chance de regresar a Boca

Días antes, cuando apenas pisó suelo norteamericano, Leandro Paredes habló con la prensa y no le escapó a la pregunta de cuál será su futuro. Si bien expuso su deseo de regresar a Boca, aunque advirtió que no se trata de una decisión exclusiva. "Siempre estoy cerca. Las ganas están, pero no depende de una decisión sola. Vamos a ver si es el momento", expresó.

En tal sentido, expuso su gratitud hacia los simpatizantes del Xeneize. "Al hincha siempre le tengo agradecimiento por el cariño. Mis respetos a ellos", marcó. Además, afirmó que probablemente asista a algún partido que jugará Boca en el Mundial de Clubes, que iniciará el sábado: "Seguramente, iré a ver a algún partido. Si estoy acá y se puede, voy a ir".

En tanto, reconoció que se contacta habitualmente con el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, e hizo alusión a Roma, el equipo italiano en el que se desempeña: "Hablo bastante seguido con Román. Vengo de vacaciones y terminó el martes una temporada muy larga, así que a descansar. Todavía no hablé con Roma ni con nadie. Después de las vacaciones, tomaré decisiones con la cabeza fría". ¿Volverá como Ángel Di María a Rosario Central?