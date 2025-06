Donald Trump consideró un error expulsar a Rusia del G8: "No habría una guerra ahora mismo"

" El G7 solía ser el G8. Barack Obama y un tal Trudeau no querían que Rusia participara, y yo diría que fue un error, porque creo que no habría una guerra ahora mismo si Rusia participara ", aseguró el mandatario estadounidense en el marco de la 51° cumbre del G7 , que se desarrolla en la ciudad canadiense de Kananaskis .

El dirigente demócrata, que atraviesa su segundo mandato en la Casa Blanca, mantuvo un encuentro con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y en sus expresiones públicas responsabilizó de la salida rusa contra Obama (presidente demócrata entre 2009 y 2017) y al exprimer ministro canadiense Justin Trudeau (2015 a 2025).

La expulsión ocurrió en marzo de 2014, antes de la asunción de Trudeau en el país de América del Norte, y la determinación de los integrantes del G8 se debió a la anexión ilegal de Rusia sobre la península ucraniana de Crimea. En aquel momento, los otros siete miembros del foro boicotearon el encuentro en la ciudad rusa de Sochi y luego se dio a conocer la salida del país más extenso del mundo.

Qué dijo Trump sobre un posible regreso de Rusia y el ingreso de China

Trump Xi Jinping y Putin Trump (EEUU), Xi Jinping (China) y Putin (Rusia).

Tras los cuestionamientos realizados, el Presidente estadounidense aclaró que por el momento no pidió la vuelta de Rusia al grupo de los países más poderosos, que integran Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia, Japón y Canadá.

"No digo que deba hacerlo ahora, eso es agua pasada, pero fue un grave error. Obama no lo quería. Y el líder de su país, el orgulloso líder de su país, no lo quería", expuso el magnate en diálogo con Carney y, nuevamente, en referencia a Trudeau.

Por otra parte, Trump no se opuso completamente a la eventual presencia de China: "No es una mala idea. No me importa si alguien quiere sugerir la entrada de China, pero hay que querer a alguien con el que puedas hablar".