Top 5 de los peores refuerzos de River en su historia reciente

Son muchos los jugadores que pasaron por el club de Núñez sin pena ni gloria, pero algunos en particular se ganaron las críticas y la bronca de la hinchada. Estos son los cinco peores refuerzos de la historia de River.

5. Sixto Peralta

Sixto Peralta en River Redes sociales

El mediocampista llegó a River en 2007. Había brillado en Racing y Huracán, pero su rendimiento con la camiseta del Millonario fue decepcionante: jugó apenas siete partidos y solo hizo un gol. Al año siguiente de su arribo, partió rumbo al CFR Cluj de Rumania.

"Hay dos cosas que me dejan una especie de espina o la sensación de haber fallado: el no haberme asentado en Inter y en River. En mis seis meses en River, en los que coincidí con (Ariel) Ortega, creo que jugué solo 10 partidos y convertí un gol. Ese semestre de River fue bravo", reconoció años después a TyC Sports.

4. Luciano Vella

Luciano Vella en River Redes sociales

Llegó a River en julio de 2011 para afrontar una de las temporadas más difíciles del club: la que jugó en la Primera B Nacional. Integró el plantel que consiguió el ascenso, pero en diciembre de 2012 el nuevo técnico, Ramón Díaz, le avisó que ya no lo tendría en consideración. Jugó 21 partidos.

La vuelta a Primera División había sido complicada y el defensor se ganó las críticas de los hinchas. "Quizá sí me siento cuestionado por la gente de River, como casi todos los jugadores. Yo no me fui a la B, vine a dar una mano. No sé si la gente espera que juegue como Maicon o Dani Alves", expresó a Radio Cooperativa.

3. Jonathan Bottinelli

Jonathan Bottinelli en River Redes sociales

En julio de 2012, River pagó casi u$s2,5 millones por el 60% de su pase. Sin embargo, la AFIP investigó la operación por sospechas de "triangulación" con su representante y otro club en el que jamás jugó, Unión San Felipe de Chile, y el defensor quedó inhabilitado hasta que se aclarara el caso.

Pudo jugar recién en septiembre, después de pagar una multa de $2,5 millones. Sin embargo, su rendimiento no fue el esperado, y en enero de 2014 el técnico Ramón Díaz le informó que no lo tendría en cuenta. Se fue a préstamo sin cargo a Universidad Católica de Chile, un pésimo negocio para el club de Núñez.

2. Luciano Lollo

Luciano Lollo en River Redes sociales

Llegó a River a fines de junio de 2016 por u$s3,5 millones de dólares, pero no pudo debutar hasta marzo de 2017 debido a una larga lesión. Volvió a lesionarse en septiembre de ese año, y nuevamente a fines de noviembre de 2018. El club lo dejó afuera del poster por los festejos de la Copa Libertadores de ese año.

El defensor se fue de Núñez a mediados de 2019, después de tres temporadas en las que jugó solamente 16 partidos. "Hoy uno agradece el nunca haber bajado los brazos. En River tuve tres años de lesiones, donde la pasé muy mal, pero he tenido gente a mi costado que nunca me soltó la mano", aseguró recientemente.

1. Adalberto Román

Adalberto Román en River Redes sociales

El defensor paraguayo llegó a River en agosto de 2010 por u$s3,6 millones. En el partido de ida por la Promoción ante Belgrano de Córdoba, cometió un alevoso penal con la mano que César Pereyra convirtió en gol. El Millonario terminó perdiendo ese partido 2-0 y algunos hinchas entraron a la cancha para increparlo.

Debido a la presión y las fuertes críticas, el técnico Matías Almeyda decidió dejarlo afuera del banco de suplentes por varios partidos, y recién volvió a la titularidad en noviembre de 2011. Sin embargo, su actuación no fue buena y salió reemplazado en el entretiempo. Se fue del club en enero de 2012.