Boca – Benfica, por el Mundial de Clubes 2025: horario, formaciones y TV

Para el debut del torneo, Miguel Ángel Russo no confirmó el equipo aún, pero ya sabe que no contará con Edinson Cavani por lesión y el capitán, Marcos Rojo, quien será reemplazado por Ayrton Costa, defensor que consiguió a último momento la visa para ingresar a Estados Unidos.

Con el debut de Miguel Ángel Russo en el banco de suplentes, Boca inicia este lunes el camino en el Mundial de Clubes 2025 cuando enfrente a Benfica en el marco de la primera fecha del Grupo C en el Hard Rock Stadium, en Miami.

Con entradas agotadas por el lado Xeneize, el conjunto argentino aún no tiene el equipo definido, pero Russo ya sabe que no podrá contar con Ednson Cavani, quien no logró recuperarse a tiempo de su desgarro en el gemelo, por lo tanto y por precaución, será reemplazado por Miguel Merentiel.