¿Y si te emocionás de más? El fin de semana viene intenso, dicen los astros

No te quedes atrapado en lo que no sale como queres. El impulso leonino quiere jugar, el virginiano quiere mejorar. Encontrá el equilibrio entre lo que disfrutás y lo que necesitás sostener. Es un finde para regular tu fuego interior y reconectar con tu propósito sin perderte en el ego ni en la autoexigencia. Primero sentimos, después entendemos. Si sabés leer el ritmo del cielo, vas a poder aprovecharlo a tu favor. Frase para el finde: "No hay emoción desmedida cuando el corazón está aprendiendo a conocerse." – Clarissa Pinkola Estés.

Energía del sábado 26 y domingo 27 de julio según los astros

Después de la Luna Nueva en el signo del león del 24, el cielo sigue vibrando con una necesidad profunda de mostrarnos auténticos. El sábado, el astro aún en Leo continúa activando la búsqueda de atención, afecto y validación. No es un día para pasar desapercibidos: todo lo contrario, el pulso vital se vive con intensidad, y puede haber tendencia al drama si no nos sentimos vistos o valorados.

¿Lo positivo? Es un gran día para celebrar, crear, compartir desde el corazón y reconectar con tu niño interior. Salí, reíte, animate a lo que te da vergüenza.

Es un gran día para celebrar, crear, compartir desde el corazón y reconectar con tu niño interior. Salí, reíte, animate a lo que te da vergüenza. ¿Lo desafiante? Cuidado con idealizar afectos o entrar en disputas de ego. Si alguien no responde como esperabas, no lo tomes como rechazo: quizás está en otra sintonía emocional.

El 27, el clima cambia por completo. Con la Luna entrando en Virgo, las emociones se vuelven más prácticas, silenciosas y analíticas. Después de tanto fuego, necesitamos orden. Es un buen momento para cuidar el cuerpo, revisar rutinas, limpiar la casa (y la cabeza), y priorizar lo que es útil, saludable y verdadero.