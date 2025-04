Cuál es tu número de la suerte según tu signo: el universo tiene un favorito para vos

El universo tiene una cifra favorita para vos pues todos tenemos uno que aparece en los momentos justos: en una dirección, en una fecha clave. Y aunque no lo creas, ese digito puede estar ligado a tu vibra zodiacal. ¿Cuál es tu número de la suerte según tu signo?

La energía del mes en que llegamos al mundo deja una huella en nosotros. Así como cada signo tiene elementos y planetas que lo rigen, los números también tienen una frecuencia que se alinea con nuestra esencia. No es casualidad que ciertos dígitos se repitan en momentos clave o te den buenas vibras.

La astrología no solo nos da pistas sobre nuestra personalidad, sino que también puede revelarnos qué cifra vibra con nuestra singularidad. Pero eso no es todo: los astros también nos predisponen a ciertos colores, texturas, estilos de viaje, decisiones clave y hasta a los vínculos que elegimos. Como si el cielo nos diera un mapa personalizado que guía muchas de nuestras elecciones cotidianas —aunque no siempre lo notemos conscientemente. Cuando conectamos con el de la suerte en sincronía con nuestro perfil astral, estamos reforzando esa sintonía con el universo. Y ahí es donde la magia sucede.

Tu mes de nacimiento y el número que te acompaña

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Número de la suerte: 9

Por ser líderes natos, el 9 representa impulso, coraje y determinación. Siempre yendo al frente.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Número de la suerte: 6

El 6 vibra con la armonía, el amor por lo estético y lo sensorial, muy taurino todo.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Número de la suerte: 5

Versatilidad, movimiento y comunicación: el 5 es pura vibra geminiana.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Número de la suerte: 2

Sensibles y protectores, el 2 conecta con el hogar, los vínculos y la intuición emocional.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Número de la suerte: 1

El número 1 representa el brillo propio, el liderazgo y el deseo de destacar. Muy Leo.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Número de la suerte: 4

El 4 es orden, estructura y lógica. Virgo vibra con lo metódico y detallista.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Número de la suerte: 7

El 7 habla de belleza, sabiduría y equilibrio. Un número que resuena con el estilo y la diplomacia de Libra.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Número de la suerte: 8

Transformación, poder y profundidad. El 8 es ideal para la intensidad escorpiana.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Número de la suerte: 3

Optimismo, expansión y aventura. El 3 representa el fuego alegre de Sagitario.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Número de la suerte: 10 (o 1)

El 10 trae ambición, metas claras y logros, algo que Capricornio tiene tatuado en su ADN.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Número de la suerte: 11

El 11 es un número maestro. Originalidad, intuición y visión futurista, como el alma acuariana.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Número de la suerte: 22

Otro número maestro que representa sensibilidad elevada, creatividad y espiritualidad.