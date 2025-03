Peligroso: los lugares en los que nunca hay que enchufar una zapatilla

Las recomendaciones de los expertos para no lamentar cortocircuitos por la mala utilización de las zapatillas

De acuerdo con las cifras reveladas en Francia, de los 250.000 incendios domésticos registrados por año en su país, entre un 20% y un 35% son por motivos eléctricos, específicamente por cortocircuitos, y muchos se deben a la mala utilización de las zapatillas. Por eso, resulta muy importante conocer los lugares donde no se pueden enchufar.

Zapatilla iStock

En qué lugares no se debe enchufar una zapatilla

Si bien la zapatilla y los alargues suelen ser de gran utilidad para todos los hogares de alrededor del planeta, es necesario saber los peligros que puede ocasionar su mal uso. Los expertos recomiendan alejar estos prolongadores eléctricos de tres sitios en particular. En primer lugar, las zapatillas deben mantenerse alejadas de cualquier elemento inflamable. Aunque parezca obvio, ante la mínima chispa se puede generar un incendio difícil de controlar.

En segunda instancia, no se pueden dejar cerca de fuentes de agua, ya que el más mínimo contacto con el agua puede ocasionar un cortocircuito. Es importante no utilizarlas en lugares como duchas, lavaderos, o similares. Finalmente, los electricistas hacen principal hincapié en no instalarlas cerca de una ventana, debido a que la lluvia es igual de peligrosa en estos casos, aunque solo sean unas gotas.

Cortocircuito Getty

Entre las pequeñas acciones para evitar cualquier tipo de incidente, se recomienda desenchufarlas cuando no estén en uso, no conectar bajo ninguna circunstancia una zapatilla con otra y no enchufar aparatos de alto nivel de consumo eléctrico como microondas, heladeras, lavarropas, entre otros. Además, la instalación de un disyuntor termomagnético en el tablero eléctrico evita los cortocircuitos.